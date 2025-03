Sport.quotidiano.net - Le ultime: il polacco si appresta a tagliare la cifra tonda in A. Grandi dubbi per Italiano sulle fasce. Skorupski vede quota trecento. Ballottaggio Dominguez-Orsolini

Oggise gioca dice 300:partite in serie A, sommando le presenze raccolte con Roma, Empoli e Bologna. Non è un traguardo banale: Lukasz diventerebbe il secondo portiere straniero, dopo Handanovic (345), ad aver raggiunto questo traguardo dalla stagione del suo esordio in A, il 2013-14. Perché l’asterisco del ‘se gioca’? Perché conmai dire mai. In lizza per un posto tra i pali in teoria c’è sempre Ravaglia, che però fu titolare col Parma nella recente trasferta del Tardini. Vedremo oggi a colazione alla lettura delle formazioni chi la spunterà, anche se i favori del pronostico stavolta sono tutti dalla parte di, che peraltro scendendo in campo aggiungerebbe un altro tassello all’operazione rinnovo. Tra una manciata di partite infatti, come da contratto, scatterà il rinnovo automatico fino al giugno 2026, in attesa di affrontare il tema del rinnovo di contratto vero, ovvero quello proiettatostagioni a venire.