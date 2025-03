Sport.quotidiano.net - Le ultime dalla Campania. Conte avverte e fa pretattica:: "Occhio, non è una gara facile»

Gli infortuni di Anguissa e David Neres hanno convinto Antonioche il 3-5-2 sia il vestito tattico migliore per il suo Napoli. Al ‘Maradona’ sarà dunque una partita a specchio, con due squadre in momenti non particolarmente brillanti. "La Fiorentina è una squadra di valore, ha investito bene sul mercato e ha dimostrato la sua forza, battendo l’Inter 3-0 - ha spiegatoin conferenza stampa -. Ci attende un avversario tosto, quindi dovremo essere pronti, consapevoli che non sarà unasemplice. Servirà mettere in campo tutto ciò che abbiamo a disposizione, sfruttando al massimo la nostra rosa". Problema gol per il Napoli,risponde così. "Costruire squadre vincenti richiede tempo e non si può improvvisare tutto dall’oggi al domani. Se si dice che segniamo meno delle prime cinque in classifica, bisogna anche guardare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.