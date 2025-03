Bergamonews.it - Le tentazioni come provocazioni alla libertà della persona

Possiamo comprendere il tempo di Quaresima e il percorso che la liturgia domenicale ci accompagna a compiere soltanto avendo sullo sfondo la Resurrezione di Gesù che dà senso a tutto il cammino, cioè un cammino di liberazione per una vita da Risorti. Cosa vuol dire stare al mondo da Risorti? Ognuno ne tragga le proprie considerazioni.Questa prima domenica il Vangelo di Luca, chiamato in modo superficiale “delle” comincia ad indicarci una prima tappa di questo cammino di Liberazione. Non a caso la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio ci ricorda che la prima esperienza del popolo di Israele è quella di un Dio che libera dschiavitù e accompagna verso la. Questa rivelazione di Dio ci illumina su tutto il senso delle Scritture eVita di Gesù.Gesù il quale lo troviamo immediatamente dopo l’esperienza del Battesimo in cui ha scelto un certo modo di rivelare il cuore e il volto del Padre, un certo modo di essere “Messia” viene tentato a vivere la sua missione con modalità che inquinerebbero e renderebbero vana la sua missione.