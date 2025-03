Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 9 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Solo come informazione, riportiamo che l'odierna quadratura tra Venere nel vostro segno e Luna in Cancro, segno che ha un forte rapporto nel corpo umano con lo stomaco, invita soprattutto i giovani sotto i vent'anni a seguire una alimentazione corretta. Gli adulti sono invece predisposti alla debolezza renale. Il mese è intessuto di influssi e transiti meravigliosi per l'amore e per le questioni pratiche, lavoro e affari. Avrete tante possibilità per iniziare già domani mattina, Luna in Leone. Toro Una piacevole sensazione di bisogno di movimento, desiderio di eccitamento, senza però essere distruttivo.