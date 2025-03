Lettera43.it - Le sex doll intelligenti di Wmdoll, le nuove mete del turismo cinese e l’ascesa di Mixue: le news dall’Asia

Da anonime figure di silicone a vere e proprie partner interattive capaci di offrire «compagnia emotiva» e la sensazione di «intimità fisica». Il principale produttoredi sex, WM, ha iniziato a integrare modelli di intelligenza artificiale all’interno dei suoi prodotti. La nuova serie di punta dell’azienda, MetaBox, è composta da bambole dotate di otto personalità diverse. Sono in grado di parlare, ricordare le conversazioni per giorni e persino di offrire parole di incoraggiamento ai partner umani. Il prezzo? Un modello costa tra i 1.600 e i 2.200ari. Gli utenti dovranno poi pagare una quota mensile di circa 100ari per usufruire delle funzionalità interattive dell’intelligenza artificiale. Grazie a questo modello di business – che ricalca quello adottato dal settore della telefonia mobile – WMintende fidelizzare i clienti per ottenere ricavi a lungo termine.