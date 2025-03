Nerdpool.it - Le riprese della Stagione 5 di The Witcher sono iniziate!

Leggi su Nerdpool.it

I fan di Thestanno ancora aspettando con ansia l’uscita4, ma sembra che lequintasiano già partite. Secondo un rapporto di Redanian Intelligence, la produzione è iniziata a Città del Capo, in Sud Africa. La notizia è interessante, poiché, solitamente, lesi svolgono in Inghilterra, ma questa volta i creatoriserie hanno scelto di utilizzare una cittadina e set realizzati per uno spin-off chiamato The Rats: A’s Tale. Secondo le informazioni, ledovrebbero continuare in questa location fino a metà marzo, per poi trasferirsi a Londra. Sebbene queste informazioni non siano state confermate ufficialmente, Redanian Intelligence è una fonte molto affidabile quando si tratta di notizie su The.Netflix non ha ancora fornito molte informazioni concrete riguardo alle nuove stagioni di Theo allo spin-off The Rats.