Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vulikic il più convincente, Zaro va in difficoltà

GAGNO 6 Beffato e spiazzato dalla deviazione diin occasione del gol decisivo, prima e dopo questo episodio non deve fare grandi interventi. DELLAVALLE 5,5 Parte discretamente, poi lentamente cala col passare dei minuti, soprattutto dopo il giallo subito che lo manda in squalifica.5 Sfortunato sulla deviazione che spiazza Gagno e pure nell’episodio del presunto mani di Bronn con rigore dato e tolto dal Var. Per il resto in costantenegli uno contro uno dove deve sistematicamente ricorrere al fallo.6,5 (foto) Schierato per il forfait dell’ultimo istante di Cauz, gioca una gara puntuale e con pochissime sbavature, facendosi vedere anche in fase offensiva. Una delle poche note liete del pomeriggio. MAGNINO 5,5 Peccato. Macchia una prova di buona qualità sbagliando da pochi passi una rete praticamente a porta vuota calciando sul fondo.