Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vitali c’è, Parigi sempre ‘murato’ in attacco

6,5. Rimedia a più di una distrazione dei suoi nel primo tempo. Tanto lavoro ripagato da un sostanziale riposo nella ripresa e una ’disperata’ incursione nell’area avversaria nel finale. Con poca fortuna davanti al collega della Ternana. Longobardi 5,5. Sulle fasce è giornata di pura sofferenza. Alterna momenti di grande lucidità a errori banali ai quali ultimamente non è abituato. De Vitis 6. Resta a metà tra Cianci e Curcio sul gol che porta avanti la Ternana. A sua discolpa l’ipotesi di una partenza in fuorigioco dell’attaccante umbro. Per il resto la solita gara di personalità, anche nei momenti più complicati. Bellodi 6. Sicuramente sorpreso anche lui sul vantaggio umbro. Non riesce a contrastare Cianci sul colpo di testa. Poi si mette in linea giocandosela alla pari con avversari che non sono gli ultimi arrivati.