Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Questo micidiale Gutierrez è già un rimpianto

DE CECCO 6 (att. 0% su 1, ric. 0% su 1, 3 b.s., 1 muro) – Verso la fine sembra mancargli la benzina. Tuttavia la gestione dell’orchestra è parsa in progresso, soprattutto i contrattacchi dimolto meno fallosi del solito. URIARTE 6 – Nella testa di Giuliani il doppio cambio è una necessità, sia tattica che di gestione delle energie. Alla seconda uscita appena in gialloblù lo scudiero di Lucio sembra avere la stoffa necessaria. BUCHEGGER 6 (att. 43% su 28 con 4 err. e 2 muri sub., ric. 0% su 1, 3 ace, 3 b.s., 2 muri) – Sufficienza meritata per ciò che ha dato al servizio, ma anche nel caso di Paul è sembrata mancare un po’ di benzina nei pressi del traguardo. IKHBAYRI 5,5 (att. 33% su 1 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 2 b.s.) – La squadra avrebbe bisogno anche di lui e il suo primo lampo – l’ace del sorpasso sul 25-26 nel secondo set – sembrava promettere una serata di grazia come quella contro Milano.