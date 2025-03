Lanazione.it - Le frontiere della medicina. Successo per il convegno

Circa duecento persone hanno assistito algratuito dedicato alladi genere, tenutosi il giornoFestaDonna nella sala congressi di Nausicaa. Capitanato dall’organizzatrice, la pneuomologa Rigoletta Vincenti, in collaborazione con la Pubblica Assistenza e Nausicaa stessa, l’incontro ha preso il via con i saluti istituzionali del direttorepartecipata del Comune di Carrara, Lucia Venuti, seguita dal presidentePubblica assistenza Fabrizio Giromella. L’incontro è stato un susseguirsi di interventi di alto livello, che si sono alternati a buon ritmo, andando a toccare un’ampia gamma di patologie declinate al femminile. Walter Serra (cardiologo), Rigoletta Vincenti (pneumologa), Gianni Baldetti (chirurgo ed esperto di tumore alla mammella), Paolo Migliorini (già primario di ginecologia), Bruno Bianchi (andrologo ed esperto di malattie sessualmente trasmissibili), Antonio Mannironi (neurologo), Barbara Barbieri (psicologa), Roberta Tartarini (nutrizionista), Carlo Manfredi (presidente dell’Ordine dei Medici provinciale) e Linda Zanelli (infermiera ed esperta di assistenza ai pazienti) sono stati i relatorigiornata di approfondimento, che ha visto impiegate sul campo anche le forzePubblica Assistenza: i volontari hanno effettuato sul posto, agli utenti, 45 test sul controlloEmoglobina D e altrettanti per l’emoglobina glicata, sposando a pieno con la filosofiaprevenzione messa in campo ormai da anni anche da Nausicaa.