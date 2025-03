Ilrestodelcarlino.it - "Le condizioni sono cambiate"

Ugo Marcelli dell’Azienda ‘Case Rosse’ di Poggio di Bretta, è uno dei soci iniziali del Consorzio di Tutela dell’Oliva Ascolana del Piceno Dop. Nel 2005 ha realizzato, in seguito al riconoscimento del marchio Dop all’oliva tenera ascolana, un impianto di due ettari di tenera che si è aggiunto ai sei ettari in precedenza coltivati. "Da più giorni sento parlare – ha dichiarato – della necessità di lasciare la Dop solo per l’oliva in salamoia e richiedere una Igp per la farcitura. In realtà, da poco tempo nella Regione Marche si è costituito un Consorzio Igp Marche-Olio e uno dei prodotti inseriti è il mono varietale di tenera ascolana. Lein cui mi trovo oggi ad operaremoltorispetto a quelle di alcuni anni fa in quanto è stato istituito il Consorzio dell’Oliva Tenera Ascolana".