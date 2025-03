Ilfattoquotidiano.it - “Le condizioni del Papa ancora stabili, quadro resta complesso. Francesco ha ricevuto le visite dei cardinali Parolin e Parra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stabile la situazione di, ormai al 24esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli. La polmonite bilaterale del pontefice ha fatto registrare lievi e graduali miglioramenti, all’interno comunque di un. Questo è quanto si apprende dalla Sala stampa vaticana, in assenza di un nuovo bollettino dell’equipe medica, che lo emetterà invece lunedì. In sostanza i medici fanno dunque sapere che la situazione è quella di sabato, con la “tà” dele il fatto che non si ripetano crisi respiratorie che sono esse stesse un miglioramento, che quindi viene così “confermato e consolidato”.Ilmantiene comunque la sua “complessità” e non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi Il Pontefice anche domenica ha partecipato alla messa, nella cappella attigua alla sua camera al Gemelli, e nel pomeriggio si è collegato con l’Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere.