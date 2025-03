Sololaroma.it - Lazio-Udinese, il pronostico di Serie A: gara da Under e azzardo Pedro

Leggi su Sololaroma.it

Alle porte una domenica diA scoppiettante, dopo che il sabato ci ha regalato le straordinarie rimonte delle due milanesi, il Milan a Lecce e l’Inter contro il Monza. Se la Roma sarà impegnata ad Empoli nel tardo pomeriggio di oggi, i cugini dellachiuderanno la 28ª giornata nel monday night dello Stadio Olimpico, alle 20:45 contro un’in forma smagliante. Motivazioni alle stelle per i biancocelesti, ma i friulani sognano in grande.Stagione che sta sicuramente procedendo bene per la squadra di Baroni: dopo il primo posto nel maxi girone, è arrivata la vittoria per 1-2, in 9 contro 11, nell’andata degli ottavi di Europa League sul campo del Viktoria Plzen, mentre inA l’obiettivo è il 4° posto. Solo 2 lunghezze di distacco per lada una Juventus impegnata oggi contro l’Atalanta, e gli 11 punti conquistati nelle ultime 5 di campionato fanno ben sperare (ultimo ko il 26 gennaio contro la Fiorentina).