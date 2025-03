Ilgiorno.it - L’azienda in rosa si colora anche di grigio

Cresce il numero delle imprese femminili in Lombardia. I dati del Registro delle imprese promuovono Monza e Brianza, con 12.475 imprese femminili a fine 2024, in crescita rispetto alle 12.344 di fine 2023 e alle 11.838 di cinque anni fa. Tali dati, rielaborati dall’Unione Artigiani, svelano ancora una volta un trattodell’artigianato sempre più tendente al: l’età media delle titolari italiane è intorno ai 50 anni, più giovani di qualche anno quelle straniere. Fra le aziende iscritte al Registro imprese, le ditte individuali artigiane con titolari femminili nella provincia di Monza e Brianza sono 2799, di cui 577 con titolari non italiane. Il settore a maggior prevalenza è la cura della persona (1103), matessile e abbigliamento (228), servizi di pulizia, oltre a elettronica, legno e mobili, meccanica.