Lavoro in mostra. Più autonome con filo e ago

“Fino in fondo“, 30 scatti fra immagini poetiche di accudimento, rocchetti colorati di, mani che si stringono e piedini di un bimbo che sta per mettersi in cammino. È lafotografica presentata ieri alla Villa Reale (e che sarà itinerante) in cui Elisa Gambalonga e Roberta Brotto raccontano il cuore del Laboratorio Clorofilla, un innovativo progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000 all’interno di Cascina Cantalupo, nel quartiere Cederna, col sostegno di Fondazione Comunità Monza e Brianza. Il Laboratorio Clorofilla nasce con l’obiettivo di offrire alle donne in situazioni di fragilità e vulnerabilità un’opportunità concreta di riscatto e autonomia attraverso il. All’interno della comunità mamma-bambino ospitata in Cascina Cantalupo, il progetto aiuta le donne a riprendere il controllo delle proprie vite, ricostruendo la loro autostima e sviluppando una rete sociale e professionale, attraverso una start-up tutta al femminile, con un laboratorio di sartoria dedicato alla rigenerazione di capi fallati, donando loro una nuova vita e offrendo alle partecipanti la possibilità di apprendere un mestiere e di riscoprire il loro valore, non solo come madri, ma anche come professioniste in grado di contribuire alla società.