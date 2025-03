Quotidiano.net - Lavoro, gli over 50 raddoppiano. Cinque milioni in più in vent’anni

L’occupazione cresce ma la forzaitaliana invecchia sempre di più: secondo i dati Istat, a gennaio 2025 gli50 alhanno sfiorato quota 10(9.992.000), con oltre il doppio di unità in più (5) rispetto allo stesso mese del 2005. E nello stesso periodo digli under 35 sono scesi da 7,47a 5,44, oltre duein meno, nonostante nello stesso periodo la forzasia aumentata di 1,86di persone. Tra i motivi, la stretta sull’accesso alla pensione, l’andamento demografico, il mismatching tra domanda e offerta. Negli ultimi 20 anni il tasso complessivo è aumentato di 5,4 punti, dal 57,4 al 62,8 con un’impennata dopo il Covid. A gennaio 2020, prima della pandemia, il tasso di occupazione era al 59,1% con 2338mila occupati mentreanni dopo gli occupati erano 24222mila con quasi 1,2di lavoratori in più.