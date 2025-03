Ilgiorno.it - Lavoro al femminile. Imprese in crescita: "Economia più ricca"

In provincia di Varese lefemminili sono 12.088, pari al 21% del totale delle aziende attive. È una percentuale superiore alla media lombarda (19,9%), ma ancora leggermente inferiore alla media nazionale (22,7%). I dati sono stati diffusi dalla Camera di commercio in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna. Rispetto agli anni precedenti si è registrato un lieve incremento della quota dia conduzione, segno di un interesse crescente delle donne verso il mondo dell’imprenditoria. L’analisi settoriale evidenzia una significativa presenzanei servizi alla persona, dove il 66,2% delleè in rosa. Importante anche il ruolo delle donne nell’assistenza sociale (45,4%), nei servizi di informazione e nelle attività artistiche e di intrattenimento.