Lavori in corso Rivoluzione alla viabilità

Una vera e propriaper ladi Città Alta. Due cantieri aperti in contemporanea per minimizzare tempi e disagicircolazione. Proseguono così idi rifacimento dell’acquedotto Algua-Bergamo tra Valverde e Città Alta, che andranno avanti fino a luglio. Al cantiere di via Maironi da Ponte (la strada è chiusa dal 3 febbraio all’altezza di Valverde), da domani al 29 marzo si aggiungerà la chiusura del tratto di via della Fara tra porta Sant’Agostino e via Porta Dipinta. L’interventostruttura dell’acquedotto, a cura di Uniacque, interesserà un tratto interrato di piazzale Sant’Agostino, per cui si renderà necessaria la chiusura totale della strada per tre settimane. Per garantire l’accesso e l’uscita nella zona di via Fara e via Porta San Lorenzo ai residenti e agli utilizzatori del parcheggio multipiano si spegneranno momentaneamente storiche telecamere, di via Osmano e della Boccola, rendendo accessibili strade in cui vige da anni una zona a traffico limitato permanente.