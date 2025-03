Serieanews.com - Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante

non è uscito nelle miglioridalla sfida contro il Monza e le suelasciano ini tifosi: come sta davvero l’attaccante dell’Interin: le(SerieANews.com)Hanno destato preoccupazione ledial termine della sfida vinta dall’Inter per 3-2 in rimonta sul Monza. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare una gara che si era incanalata in un binario pericoloso e negativo. Merito della forza di una rosa profonda e di alta qualità e anche di un Monza ultimo in classifica e che aveva speso tutte le energie possibili soprattutto nel primo tempo.non ha lasciato il segno nella gara, non almeno nel tabellino ufficiale. L’argentino aveva sbloccato la partita al 24?, ma il suo gol è stato annullato per un fallo di mano.