Lautaro Martinez leader imprescindibile! E San Siro lo applaude – CdS

L’Inter non molla e rilancia la corsa scudetto. I nerazzurri si godono la testa della classifica dopo una rimonta inattesa contro il Monza.SOFFERENZA – L’Inter soffre contro l’ultima della classe, e una serata complicata si trasforma – anche solo momentaneamente – come l’allungo a +4 sul Napoli. A togliere l’Inter da una situazione complicata, ci pensa il solitodopo un guizzo in area di rigore che viene da Kyriakopoulos. L’Inter, dopo lo 0-2 iniziale, completa la rimonta a 3-2. Come con il Monza,ha risolto un’altra partita complicata, come quella contro il Genoa. Quella volta però, scrive il Corriere dello Sport, a toccare la palla fu Masini. Nel finale però, brividi per Simone Inzaghi con il capitano che lascia il campo toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra.