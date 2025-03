Internews24.com - Lautaro Inter, novità sulle condizioni del Toro dopo il Monza: Sky svela cosa filtra sul nerazzurro

di Redazione, arrivanospecifichedel bomber argentinoil, Sky, ecco i dettagli sulLediMartinez stannoessando i tifosi dell’. Ieri ilè uscito con qualche acciacco dal campo al termine della sfida contro il. Lo stesso Simone Inzaghi – nella conferenza stampa ai margini del match poi vinto per 3-2 coi brianzoli – ha spiegato così sull’attaccante (e il compagno Zielinski): «era affaticato ma non ci sono allarmismi, vediamo come si evolve. Zielinski invece ha sentito qualsul polpaccio, dovrà fare gli esami ma lo perderemo per un po’ di tempo»Bene, questo pomeriggio da Sky Sport sono arrivatepreziose. Sul bomber viene specificato come non ci sia nessun problema serio, per l’argentino si tratterebbe quindi solo di stanchezza e dunque è tutto è sotto controllo.