Agi.it - Larissa Iapichino è oro europeo indoor nel lungo

AGI -è sul tetto d'Europa del salto in. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati europei al coperto che si stanno svolgendo ad Apeldoorn in Olanda.ha vinto con 6,94 metri, misura ottenuta al terzo salto. Argento alla svizzera Annik Kalin che al primo salto era atterrata a 6,90 metri (record nazionale). Bronzo alla tedesca Malaika Mihambo con 6,88. Due anni fa a Istanbul la lunghista toscana delle Fiamme Oro aveva conquistato l'argento., figlia della primatista italiana Fiona May e oro agli Eurodel 1998 a Valencia, all''Omnisport Stadium' della città olandese ha centrato la sua prima vittoria tra le grandi dopo essere stata due volte argento, nel 2023 agli Eurodi Istanbul e nel 2024 agli Europei allo stadio Olimpico di Roma.