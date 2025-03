Quotidiano.net - L’Anm sfida il governo. Incontrerà Mattarella: "Intanto proteste ovunque"

"Porteremo la protestae a chiunque". Con buona pace dei propositi diplomatici del faccia a faccia dei giorni scorsi a palazzo Chigi, nel corso del qualee magistratura sembravano voler stemperare le polemiche, lo scontro tra poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) dello Stato ha fatto un ulteriore salto e scarto di qualità. Ilsi trova infatti in trincea come non mai contro le toghe. Nemmeno ai tempi di Berlusconi lo scontro era stato altrettanto accesso. Tanto è vero che allora la riforma con la separazione delle carriere tra pm e giudici, tra magistratura requirente e giudicante, non arrivò in porto. E tuttavia oggi costituisce l’intervento riformatore determinante per l’esecutivo, dopo che il controverso premierato, "madre di tutte le riforme", è stato sostanzialmente demandato alla prossima legislatura.