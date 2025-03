Ilrestodelcarlino.it - L’Andrea Costa ci crede: "È il momento di ripartire"

Ritrovare la vittoria, lontana da quattro giornate, e ravvivare la classifica. Con questa missionaffronta oggi pomeriggio la Novipiù Monferrato al PalaRuggi (palla a due alle 18, arbitri Melai e De Rico) dopo una settimana di allenamento in palestra continuativo, senza turni infrasettimanali a interferire nel lavoro di coach Federico Vecchi. "Veniamo da una settimana positiva dove a livello di impegno, come sempre, non posso dire nulla alla squadra – afferma il coach alla vigilia della sfida con i piemontesi –. Avere più tempo a disposizione ci ha dato modo di approfondire quello che già facciamo e aggiungere qualche alternativa in attacco e in difesa, pur restando consapevoli che il focus di interesse è la partita. Il punto principale è arrivare alla gara pronti agonisticamente e anche dal punto di vista della concentrazione, dove dobbiamo fare un altro passo in avanti limando alcuni errori in attacco".