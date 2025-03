Sport.quotidiano.net - L’Ancona contro il gigante Samb. Per onorare i 120 anni di storia

Derby dei derby al Del Conero: appuntamento alle 15 allo stadio di Passo Varano per la sfida regionale più sentita. Come all’andata – la partita finita 1-0 per la formazione di Palladini – si giocherà senza tifoseria ospite, per questioni di ordine pubblico. Ma la partita al Del Conero promette comunque un notevole contorno di pubblico e altrettanto spettacolo, almeno per la categoria. Lacon gli ex Kerjota ed Eusepi è la leader incontrastata di questo campionato, ilcuicercherà di fare lo sgambetto. Per riprendersi da un momento difficile – due punti nelle ultime cinque gare – ma anche e soprattutto per regalare una gioia ai propri tifosi proprio nella settimana in cui la società, o meglio, il calcio anconetano, ha compiuto 120. L’ultima sfida al Del Conerolaè datata 30 aprile 2017, l’anno del penultimo fallimento, e vinse la2-1 ma all’andata al Riviera delle Palme s’era imposta