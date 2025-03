Ilrestodelcarlino.it - Lago Santo, l’esercitazione. Immersioni sotto il ghiaccio, test per soccorsi ‘estremi’

Modena, 9 marzo 2025 – Weekend suggestivo alModenese, dove si è tenuto l’annuale stage di immersione. “Abbiamo festeggiato il decennale delleal– ha detto Enrico Maestrelli, responsabile nazionale del settore attività subacquea della UISP aps Sport per tutti di Roma – ritrovandoci per due giornate all’insegna dell’avventura, della tecnica subacquea e della convivialità, con la partecipazione dei gruppi sommozzatori della Protezione Civile”. “Un’attività preziosa – Massimo ’Tex’ Bernardi del rifugio Vittoria che ha fatto da base – per essere pronti ad intervenire in condizioni proibitive anche”. Tex, anch’egli pratico diper la Protezione Civile, ricorda che in questi anni ilha ospitato spesso attività ed esercitazioni di questo tipo con sommozzatori sia di associazioni che dei Vigili del Fuoco di vari Comandi italiani da Bologna a Firenze a Livorno.