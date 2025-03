Movieplayer.it - Lady Gaga fa una promessa per Joker 3: "Tranquilli, canterò, reciterò e..."

Leggi su Movieplayer.it

ha voluto scherzare nel monologo di apertura di 'SNL', parlando un po' del suo premio ai Razzie Awards per: Folie à Deux. In quest'occasione, senza scherzare, ha anche detto che cosa farà se dovessero proporle un3.ha conquistato il pubblico di Saturday Night Live con un monologo d'apertura frizzante e autoironico, dimostrando ancora una volta di essere una vera performer a tutto tondo. La popstar, che ha condotto e si è esibita come ospite musicale nella puntata dell'8 marzo 2025, non ha perso occasione per scherzare su sé stessa, sulle sue recenti esperienze cinematografiche e persino sul suo controverso Razzie Award, facendo unaal pubblico in merito al chiacchierato ritorno in un ipotetico3.: "3? Non preoccupatevi, non lo farò!" Vestita con un luccicante abito in stile flapper e .