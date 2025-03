Ilgiorno.it - Ladri di mimose entrano in azione. Colpo nell’asilo in via XXIV Maggio

Come l’anno scorso nella vicina città di Bresso, con i fiori strappati dall’albero presente nel prato dell’Area Iso di via Vittorio Veneto, poche ore fa idisono entrati ina Cormano. All’interno del giardino dell’asilo comunale "Il Trenino" di via, la rigogliosa pianta di mimosa è, infatti, stata deturpata e fortemente danneggiata, con diversi rametti estirpati e portati via: il Comune di Cormano si è attivato, incaricando un consulente del Parco Nord Milano per verificare che l’albero dinon sia stato compromesso. Il sindaco di Cormano Luigi Magistro ha subito condannato questo episodio: "Ci chiediamo come si possa essere così incivili!". Giuseppe Nava