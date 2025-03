Cultweb.it - L’acqua calda migliora davvero la pulizia domestica? Proviamo a capirlo

TikTok e Instagram sono presi d’assalto da video in cui la creator di turno pulisce casa utilizzando acqua bollente. Ma funziona sul serio? La credenza secondo cuio bollente sia più efficace nellaha basi scientifiche, ma con alcune precisazioni. Il calore delpuò effettivamentere l’azione detergente, ma non in tutti i contesti e non per tutti i materiali.facilita la rimozione dello sporco grazie a diversi meccanismi:Scioglimento dei grassi. Le alte temperature favoriscono la dissoluzione di grassi e oli, rendendo più semplice la loro rimozione da superfici e tessuti.Migliore solubilità dei detergenti. Alcuni detergenti si attivano meglio in acqua, aumentando la loro capacità di eliminare residui.Azione antibatterica.