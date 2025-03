Anteprima24.it - L’Accademia passa con fatica a Sorrento: le sannite vincono al tie-break

Tempo di lettura: 2 minutiVittoria sofferta perVolley che ieri pomeriggio ha superato in trasferta la Libertascon il punteggio di 3-2 (21-25, 25-10, 16-25, 25-18, 15-10) nella sedicesima giornata del Campionato di Serie C.Contro il fanalino di coda del torneo, le giallorosse vedono materializzarsi tutti i timori della vigilia che volevano un avversario in grande salute, nonostante la posizione di classifica, e che soprattutto nel girone di ritorno ha decisamente cambiato volto, anche grazie ad una serie di innesti in organico che hanno rivoluzionato la squadra rispetto al girone di andata. Padrone di casa subito pericolose e agguerrite nel primo set, reazione delnel secondo ma non basta per domare un avversario vivo ed agguerrito. Terza frazione nuovamente vinta dalpiuttosto agevolemente e napoletane che si trovano avanti sul 2-1 accarezzando la possibilità di centrare la prima vittoria stagionale.