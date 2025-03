Anteprima24.it - “La Voce delle Donne”, grande partecipazione alla giornata ecologica

Tempo di lettura: 3 minutiUn impegno che si rinnova anno dopo anno e che continua a coinvolgere sempre più persone: lapromossa dall’associazione ‘La’, svoltasi nella mattinata di domenica in località Pantano, ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale l’azione collettiva per la tutela dell’ambiente e del territorio.L’intervento ha interessato l’ingresso della contrada, alcune strade della zona e due punti critici in corrispondenza dei sottopassi della tangenziale, dove purtroppo il problema dell’abbandono dei rifiuti è particolarmente grave a causa di chi, dtangenziale, riversa immondizia senza alcun rispetto per il territorio. Grazieattiva di tanti volontari e con il prezioso supporto di Malevento, centro sportivo di Contrada Pantano , è stato possibile ripulire queste aree, ridando loro decoro e dimostrando che il senso civico può fare la differenza.