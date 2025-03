Terzotemponapoli.com - La vittoria del Napoli sulla Viola: Palladino in conferenza stampa

-Fiorentina: di seguito le parole dell’allenatoreRaffaelerilasciate inallo stadio Maradona. “Abbiamo affrontato una squadra forte. Ilse la giochera’ con l’Inter per vincere lo scudetto. Abbiamo giocato con coraggio. Nel primo tempo ci hanno schiacciato ma siamo rimasti in gara. Nel secondo tempo abbiamo alzato il nostro baricentro. Bravi Fagioli e Gudmundsson. Ci dara’ autostima per il futuro. Pensiamo alla ‘finale’ di giovedì”.-Fiorentina, l’atteggiamento dei“C’era da palleggiare di piu’ contro la squadra partenopea che veniva uomo contro uomo. Non posso rimproverare nulla alla squadra”. Abbiamo affrontato un grande. Nonostante la sconfitta, mi e’ piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi. McTominay? Lo conosciamo.