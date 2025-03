Ilrestodelcarlino.it - La Virtus parte al rallenty, Agrigento dilaga

IMOLA 6381IMOLA: Fiusco 6, Valentini 4, Zangheri, Morina 8, Masciarelli 10, Pinza 5, Vaulet 5, Ricci 6, Ambrosin 11, Kadjividi 8, Vannini, Santandrea. All. Galetti.: Piccone 8, Rizzo, Martini, Amorelli, Romeo 7, Peterson 11, Scarponi 28, Caiazza 8, Disibio 12, Morici 7. All. Quilici. Arbitri: Di Luzio e Gallo Note: parziali 13-23; 34-49; 51-63. Tiri da due:Imola 22/46;24/42. Tiri da tre: 4/25; 8/24. Tiri liberi: 7/11; 9/14. Rimbalzi: 37; 44. IMOLA Quando cominci le partite con il freno a mano tirato e gli altri prendono il largo, diventa difficile recuperare gli incontri. Dopo pochi minuti i gialloneri erano già sotto di 9 punti, la partita si è decisa lì. Laha reagito, ma in questo periodo deve fare i conti con l’assenza di Anaekwe, e con un Masciarelli recuperato all’ultimo minuto.