Quotidiano.net - La tragedia di Marco Degli Uomini, sciatore 18enne morto dopo l’incidente in pista sullo Zoncolan

Udine, 9 marzo 2025 - Èin ospedale, locaduto ieri prima del Supergigante sul Monte, in Friuli. Membro dello sci club Monte Dauda, il ragazzo avrebbe dovuto fare da aprialla gara e, quando è accaduto, stava scendendo lungo la2 per riscaldamento. Un volo di 70 metri e poi il devastante impatto contro la rete di protezione del tracciato. Laha assunto caratteri ancora più drammatici perché a recuperare il ragazzo inè andata proprio la mamma, Cristina Barbarino, che è medico responsabile dei soccorsi in elicottero e primaria del Suem. Tra l’altro il suo elicottero è arrivato dal Cadore solo perché i colleghi friulani erano impegnati in un altro incidente. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, non è riuscito a salvarsi.