La tragedia di Marco Degli Uomini, sciatore 18enne morto dopo la caduta sullo Zoncolan. Il volo di 70 metri e l'impatto sulle reti

Udine, 9 marzo 2025 - Èin ospedale, locaduto ieri prima del Supergigante sul Monte, in Friuli. Membro dello sci club Monte Dauda, il ragazzo avrebbe dovuto fare da apripista alla gara e, quando è accaduto l’incidente, stava scendendo lungo la pista 2 per riscaldamento. Undi 70e poi il devastante impatto contro la rete di protezione del tracciato. A recuperare il ragazzo in pista per i drammatici soccorsi sarebbe andata proprio la mamma di, medico responsabile dei soccorsi in elicottero. Tra l’altro il suo elicottero è arrivato dal Cadore solo perché i colleghi friulani erano impegnati in un altro incidente. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, non è riuscito a salvarsi. Cosa è successo “All'altezza di un salto - è la ricostruzione del Tgr Friuli Venezia Giulia - ha perso il controllosci, compiendo undi una settantina die cadendo rovinosamente sulla neve e terminando la corsa contro una rete di protezione.