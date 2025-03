Ilrestodelcarlino.it - La strage al Sant’Anna 5 anni fa. Le iniziative su diritti e giustizia

Passerà alla storia come lapiù grave mai avvenuta nelle carceri italiane. Ancora oggi se ne parla nelle aule dei tribunali, nonostante il fascicolo sia stato archiviato. Resta aperto, infatti, quello sulle presunte torture ai ddi detenuti ma nessuno potrà dimenticare come, cinquefa, l’8 marzo del 2020 nel corso di una maxi rivolta nel carcere modenese delpersero la vita otto detenuti. Le autopsie confermarono come i decessi furono legati all’assunzione smodata di farmaci dopo l’assalto alla farmacia del carcere. La rivolta prese le mosse a Modena come in altri penitenziari a seguito dell’avvento del Covid e della comprensibile paura provata dai detenuti. Pende però ancora un ricorso alla Corte Europea contro quell’archiviazione. Intanto Modena ricorda l’versario dellacon due giorni di appuntamenti: oggi alle 10.