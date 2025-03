Nonsolo.tv - La storia di Wei, l’uomo che vive all’interno di un aeroporto per sfuggire alla sua famiglia

Wei Jianguo, un uomo cinese sulla 60ina, ha trovato casa – ormai già da qualche anno – in un luogo decisamente insolito: l’internazionale di Pechino. Da ormai oltre 16 anni,del terminal, circondato dai suoi pochi effetti personali, un sacco a pelo e provviste di cibo e bevande. La suarichiamamente quella del personaggio interpretato da Tom Hanks nel film ‘The Terminal‘ del 2004, in cui un uomo si trova bloccato in un. Ma, a differenza del personaggio di finzione, Wei ha scelto volontariamente questa vita.Wei ha deciso di trasferirsi all’per evitare le restrizioni imposte dsua, che gli chiedeva di smettere di fumare e bere. “Non posso tornare a casa perché lì non ho libertà” ha dichiarato Wei in un’intervista al “China Daily” nel 2018.