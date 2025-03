La storia di Pino Montinaro il re degli scontrini | Non li butto e studio i regolamenti Così riesco a vincere 1 500 euro all’anno

Leggi su Open.online

Trasformare ogni acquisto in una possibile vincita. È questo l’obiettivo di, 54enne leccese, che da 35 anni collezionaperché «nascondono un mondo di premi», racconta al Corriere della Sera. Il suo segreto non ha, però, soltanto a che fare con la fortuna. Dietro ogni vincita c’è una strategia ben precisa, cheaffina con passione e, soprattutto, pazienza. Un metodo vincente, con il quale è riuscito a riempire casa di elettrodomestici, magliette, viaggi e perfino cellulari, senza sborsare unin più del necessario. «Gli? Mentre tutti li buttano, io li conservo e li controllo», spiega al quotidiano. «Molti non lo sanno, ma spesso nascondono concorsi a premi non pubblicizzati. Basta inserire i dati richiesti e il più è fatto, poi devi solo sperare di essere baciato dalla Dea bendata».