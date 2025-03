Tpi.it - La storia ce lo insegna: se i Paesi corrono ad armarsi, prima o poi la guerra scoppia

Agli albori del XX secolo, l’Europa era la potenza più grande del pianeta. Gli Stati europei crescevano come potenze industriali e da anni stavano armandosi fino ai denti. Dallafranco-prussina del 1870-71 l’Europa aveva conosciuto una lunga era di pace, esaltata dalla Belle Epoque. Quasi mezzo secolo senza ascoltare il rombo del cannone.Una nuovaera all’orizzonte, gli Stati maggiori di Francia, Germania e Austria-Ungheria lo avevano messo in conto.o poi la parola sarebbe tornata alle armi. A che pro costruire cannoni, potenti corazzate, sottomarini, aerei, drenando risorse alla vita civile, se non per utilizzarli nellache sarebbe arrivata?E laarrivò. Puntuale. La scintilla, un episodio imprevisto dalla cancellerie. Le pistolettate di un giovanissimo irredentista serbo, Gavrilo Princip, uccisero l’erede al trono dell’Austria-Ungheria, l’arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sophia, il 28 giugno 1914 a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, allora sotto la corona imperiale di Francesco Giuseppe.