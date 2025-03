Formiche.net - La sicurezza nazionale richiede una visione a lungo termine. Il commento di Saccone

La relazione annuale sulla politica dell’informazione per larelativa al 2024 fornisce un quadro dettagliato delle minacce che il Paese deve affrontare in un contesto geopolitico sempre più instabile e interconnesso. Il terrorismo jihadista continua a rappresentare un pericolo concreto, alimentato dalla propaganda online e dall’uso sofisticato dei social media per il reclutamento e l’incitamento alla violenza. Le tensioni internazionali nel Mediterraneo, in Africa e nel Medio Oriente hanno un impatto diretto sull’Italia, contribuendo ad aumentare la pressione migratoria e favorendo l’espansione di milizie jihadiste. L’instabilità di queste aree rappresenta un fattore di rischio anche per ladelle frontiere, rendendo ancora più complessa la gestione dei flussi migratori.