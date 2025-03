Davidemaggio.it - La seconda stagione di Vanina si girerà in primavera a Catania

Leggi su Davidemaggio.it

C’è stato un ritardo sulla tabella di marcia per le riprese delladi– Un Vicequestore a, che secondo Carlo Degli Esposti si sarebbe dovuta girare tra novembre e febbraio. Ma è stato solo un breve slittamento, dal momento che aè tutto pronto per accogliere inla troupe della serie, prodotta da Palomar per Canale 5. Il sindaco della città, Enrico Trantino, ha incontrato nei giorni scorsi una delegazione della casa di produzione per parlare proprio dell’organizzazione delle riprese, che si svolgeranno in location già sfruttate per la primacosì come in nuovi e suggestivi scorci. Un ritorno in città che ci inorgoglisce perché tra l’altro conferma la capacità attrattiva della nostra meravigliosa città. Faremo del nostro meglio per asre il lavoro di una produzione capace di attenzionare e valorizzare culture e territori, come già dimostrato anche con la serie capolavoro sul commissario MontalbanoQueste le parole del sindaco, che non nascondono la soddisfazione per un’opportunità che, come sempre accade in questi casi, offrirà al territorio un ritorno sia a breve termine, considerata per diversi mesi la presenza adi professionisti e maestranze, che a lungo termine, per un possibile incremento del turismo.