La Sammaurese deve recuperare. Con il Piacenza non può sbagliare

L’inattesa e immeritata sconfitta subita sul campo del Corticella mette laancora di più nella condizione di dover cercare, oggi, la vittoria contro il, non bisogna dimenticare che dopo il turno odierno ci sarà la sosta e arrivarci bene diventa molto importante. Gli emiliani erano partiti con obiettivi ambiziosi ma sono incappati in una di quelle stagioni nelle quali quasi tutto va storto. E anche questa settimana non sembra aver riservato buone notizie a Stefano Rossini, l’allenatore dei biancorossi anche nella conferenza stampa di venerdì ha dovuto fare il conto degli assenti a partire da Jacopo Silva, il difensore ha chiuso la stagione e pare destinato a dover finire sotto i ferri. Ci sono molti dubbi anche sul centrocampista Tentoni che sarà valutato fino agli ultimi minuti prima dell’incontro, mancherà anche Franzini per squalifica, al suo posto in porta Rossini pare orientato a schierare Di Giorgio, anche per avere un under in meno in mezzo al campo.