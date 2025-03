Lettera43.it - La Russia avanza, Musk: «La prima linea ucraina crollerebbe senza Starlink»

Leggi su Lettera43.it

Le forze di Mosca stanno riconquistando territori nella oblast’ russa di Kursk, che le truppe di Kyiv ha invaso nella controffensiva scattata lo scorso agosto. Laha poi ripreso a martellare nel Donbass, con raid a ripetizione che hanno fatto diverse vittime. E, in generale, ha lanciato massicci attacchi contro varie regioni dell’, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e del gas in tutto il Paese. Laha inviato oltre centinaio di droni nei cieli dell’la notte scorsa, anche su Kyiv. E continua adre sul terreno, prendendo ogni giorno nuovi villaggi.Un vittima a terra dopo un raid russo su Kostiantynivka (Getty Images).Nella visione di Putin tutto ciò che è stato conquistato non sarà riconsegnato a KyivComplice il disimpegno americano, Vladimir Putin sembra voler dare una spallata finale,di sedersi al tavolo dei negoziati.