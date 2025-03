Iltempo.it - La Roma passa a Empoli con il gol lampo di Soulè

Larisolve la praticacon il minimo sforzo e conquista la quinta vittoria di fila in campionato, allungando a dodici la striscia di risultati utili consecutivi: al Castellani termina 0-1 con gol di Soulé in apertura. D'Aversa deve fare i conti con le numerose assenze: confermato Silvestri in porta, De Sciglio trova spazio nella difesa a tre mentre Cacace fa coppia con Colombo dietro ad Esposito. Ranieri, invece, sceglie Nelsson e Hummels al posto dell'infortunato Celik e dello squalificato Mancini, mentre sulle fasce ecco Abdulhamid e Salah-Eddine nell'ottica del turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Pronti-via e Colombo perde palla, Shomurodov allarga per Salah-Eddine che al limite trova Soulé, bravo a battere Silvestri sul primo palo: sonoti appena 21« e laè già avanti.