La Rivincita di Albano | Smacco al Festival di Sanremo!

Al Bano, escluso daldi, si prepara a brillare di nuovo con una nuova opportunità. Ecco che cosa sta accadendo!Dopo l’ennesima esclusione daldi, Al Bano torna alla ribalta in un evento internazionale. Il celebre artista sarà protagonista al San Marino Song Contest, pronto a ricevere un prestigioso riconoscimento alla carriera e a esibirsi davanti a un pubblico globale.Per due edizioni consecutive, prima con Amadeus e poi con Carlo Conti, il cantante di Cellino San Marco è stato lasciato fuori daldella Canzone Italiana. Ma la sua voglia di musica e palcoscenico non si ferma. Anzi, trova nuova linfa in un altro contesto di rilievo. Il San Marino Song Contest, trampolino di lancio verso l’Eurovision, accoglierà Al Bano come ospite speciale.L’evento sarà trasmesso in Eurovisione e raggiungerà un vasto pubblico internazionale.