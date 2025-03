Riminitoday.it - La Rivierabanca è coraggiosa, ma a Desio non riesce la rimonta: vince l'Acqua S.Bernardo Cantù

Leggi su Riminitoday.it

Terzo periodo fatale per laRimini, che al Pala FitLine lotta alla pari per gran parte della partita ma deve lasciare il passo, ed il secondo posto in classifica, ai padroni di casa dell’S.: la squadra di coach Brienza scava il solco al rientro dagli spogliatoi.