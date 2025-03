Ilgiorno.it - La rapina in casa a Tradate, poi la fuga interrotta a Nerviano: arrestata coppia d i malviventi

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Avevano compiuto una: sono stati identificati e fermati dai carabinieri della Compagnia di Legnano apoche ore dopo. Nella serata di sabato alle 19 i militari della stazione di, infatti, hanno arrestato in quasi flagranza di reato unadi 43 e 45 anni di origine romena, responsabile di unaimpropria avvenuta nel pomeriggio a. L’ episodio si è verificato alle 17, quando i due soggetti si sono introdotti in un’abitazione, sottraendo alcuni orologi di valore e una somma di 2.500 euro in contanti. Durante la, isono stati sorpresi dalla proprietaria di, con la quale hanno avuto una colluttazione prima di riuscire a darsi allaa bordo di un’autovettura. A quel punto sono partite le ricerche da parte della centrale operativa di Saronno e con l'ausilio del sistema di lettura targhe locale, attivato tempestivamente dai crabinieri della stazione di, i fuggitivi sono stati intercettati e bloccati mentre transitavano nel territorio comunale.