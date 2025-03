Ilrestodelcarlino.it - La protesta e la svolta : "Parcheggio selvaggio lungo il sottomura". A giugno il maxi piano

Viale Alfonso primo d’Este, c’è il cartello che non lascia spazio al dubbio. Eppurequella strada, dove è in vigore il divieto di parcheggiare, c’è una fila di auto. "L’area del, quella nei pressi dei Bagni Ducali sta diventando un grandea cielo aperto, nonostante i divieti di accesso ben visibili. Auto ovunque, accanto alle mura, sul verde pubblico ei percorsi pedonali", la denuncia di un residente, portavoce del Comitato per Ferrara. Ma le cose cambieranno a stretto giro, all’orizzonte un progetto che cancellerà ilper trasformare in modo radicale l’area. L’annuncio del vicesindaco Alessandro Balboni. "A partire da– spiega – nell’area dei Bagni Ducali prenderanno il via i lavori per la costruzione del polo della musica e della creatività, finanziato con i fondi europei Pr-Fesr 2021/27 e parte dell’Agenda Trasformativa Urbana della città di Ferrara denominata ’Look up!’ che vede investimenti complessivi per oltre 12 milioni e che andrà a riqualificare una importante parte del centro storico, dalle piazze Gobetti e Travaglio, fino ai Bagni Ducali appunto".