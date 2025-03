Fanpage.it - La prossima serie che guardi su Prime Video potrebbe avere la voce di un’intelligenza artificiale

Amazon ha annunciato che comincerà una sperimentazione super doppiare film econ l'intelligenza. Al momento il test non è invasivo: parliamo di un piccolo catalogo di 12 film che si trovano solo in lingua originale. Ma sicuramente è un inizio per studiare le applicazioni di questa tecnologia.