La parodia spagnola di Temptation Island contro il premier Sánchez fa infuriare la Repubblica Dominicana – Il video

Da Isla de las tentaciones a Isla de las corrupciones il tragitto è brevissimo. Anzi, «finite le avventure suiniziano quelle sull’Isola della corruzione». È il titolo – ironico ma fino a un certo punto – di unfatto con l’IA che il Partito popolare spagnolo, principale partito d’opposizione, ha pubblicato sui suoi canali social per attaccare l’attuale primo ministro socialista Pedro Sanchez. Da una semplice clip, però, è scoppiato un vero e proprio caso diplomatico con la(il luogo dove viene girato il programma originale) che ha preteso scuse da Madrid per essere stata accostata – bandiera, nome e immagine – al concetto di corruzione. Ilè stato prontamente ritirato dal partito di centrodestra.Ile le accuse di corruzioneTrenta secondi, brevi, in cui il Partito popolare intendeva ricamare sulle accuse di corruzione e illeciti che pendono sulla moglie del primo ministro, Begoña Gomez, e sull’ex ministro dei Trasporti, José Luis Abalos.